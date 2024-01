Tallinnas visiidil olles kandis Zelenskõi oliivirohelist kampsunit, kuid tähelepanelikumad märkasid, et kampsuni vasakpoolsele rinnapiirkonnale olid ristikujuliselt tikitud koordinaadid.

Bild selgitas välja, et koordinaadid 48.379°N ja 31.165°E tähistavad Dobrovelõtškivka linna Kirovohradi oblastis, mida on peetud Ukraina keskpunktiks 1991. aastal ametlikult tunnustatud Ukraina riigipiiri põhjal. Sinna on püstitatud ka vastav mälestusmärk.