Saaremaal Kuressaares juhtus kolme sõidukiga ahelavarii

Kuressaare jaoskonna välijuht Rünno Kurm ütles Delfile, et 77-aastane mees sõitis sõiduautoga Skoda Kodiaq tagant sisse tema ees liikunud Mitsubishile, mille roolis oli 62-aastane mees. Kokkupõrke tagajärjel sõitis Mitsubishi omakorda tagant sisse kõige ees liikunud sõiduautole Skoda Superb, mida juhtis 51-aastane mees.

Välijuht pani liiklejatele ka südamele, et teed on libedad, mistõttu on oluline valida ilmale ja teeoludele vastav sõidukiirus ning hoida teiste sõidukitega piisavat pikivahet.