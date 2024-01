Jaapan saatis Põhja-Korea rakettide jälgimiseks orbiidile luuresatelliidi

Rakett lasti välja Jaapani edalaosas asuvast Tanegashima kosmosekeskusest ning see kandis optilist satelliiti Tokyo sõjalise võimakuse tugevdamiseks.

Valitsuse kabinet teatas, et Optical-8 satelliit eraldati raketist edukalt ja sisenes kavandatud orbiidile. Optiline satelliit suudab jäädvustada üksikasjalikke pilte, kuid selle võimekus on karmi ilmaga piiratud.

Jaapani eesmärk on luua kümnest satelliidist koosnev võrgustik. Sealhulgas on ka radareid kandvaid satelliite, mis suudavad töötada ka öösel ja raske ilmaga, et märgata ja hoiatada varakult võimalike raketirünnakute eest.