EMOde poole pöördudes tuleb varuda kannatust. Arstid töötavad täiskoormusel ja kaasatud on lisajõud

„90 protsenti inimestest tuleb traumadega ehk iga teise pöördumise põhjus on täna trauma, peamiselt libedaga kukkumised – peatraumad, käe- ja jalatraumad ning luumurrud,“ kirjeldas Ida-Tallinna Keskhaigla erakorralise meditsiini keskuse õendusjuht Irina Makarova tänast tööpäeva.

Ta lisas, et peamiselt pöörduvad erakorralise meditsiini keskuse poole inimesed vanuses 45 kuni 70+.

ITK on kutsunud välja ka lisatööjõudu, saanud lisaabi kirurgiakliinikult ning loonud lisaks veel ühe traumakabineti, et inimesi aidata. „Kiirabisid on ka seoses traumadega oluliselt rohkem, kõik ei mahu garaaži, on ootel,“ sõnas Makarova.

Kui keskmiselt on Ida-Tallinna keskhaiglal ööpäevas ligi 200 pöördumist, siis tänase päeva numbrid on ilmselt oluliselt kõrgemad, kuid lõplikud numbrid peaksid selguma homme hommikul.

Ka Põhja-Eesti Regionaalhaigla erakorralise meditsiini osakonna juhataja dr Vassili Novak nentis, et juba varahommikust saati on inimesed libeduse tõttu tekkinud traumadega erakorralise meditsiini poole pöördunud. Kuid ka viirushaiguse sümptomitega pöörduvate inimeste arv püsib kõrgena.

„Kella 15 seisuga oli traumapunktis 47 patsienti teenindatud ning veel 20 olid ootel,“ sõnas Novak. Ta lisas, et pika ooteaja ennetamiseks ja et inimesed ei peaks ootama üle kuue tunni, kutsuti tööle täiendavalt arste ja õenduspersonali.

„Kolmest patsiendist kahel on trauma libeduse tõttu kukkumise tagajärjel, rohkem kui pooltel on luumurd ning saabunud on ka mitu liiklusõnnetuses kannatada saanud patsienti,“ kirjeldas Novak erakorralise meditsiini osakonna tööpäeva. „Õnneks olid kõik rahuldavas seisundis.“

Erakorralise meditsiini poole pöördudes soovitab Regionaalhaigla varuda kannatlikkust, sest ooteajad on oluliselt pikemad ning eelisjärjekorras on patsiendid, kellel on potentsiaalselt eluohtlikud vigastused. „Palume olla tänavatel ja teedel äärmiselt ettevaatlik, võimalusel püsige kodus!“ sõnas Novak.