Roheliste eksjuht liitus sotsidega ja praktiliselt samal ajal asus tööle linnavolikogus. Isamaalane: see näeb väga halb välja

„Nüüd saan muidugi aru, kuidas see nii võib paista, ja tunnistan, et see on midagi, millele oleksin pidanud mõtlema,“ nendib Tõugu juttude kohta, et ametikoha tingimuseks oli parteisse astumine. Teatavasti on Tallinnas võimul Keskerakond ja sotsiaaldemokraadid. Linnavolikogu esimees on sots Maris Sild.