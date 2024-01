Riik astub samme, et juba lähiajal saaks terviseportaalis luua elulõpu tahteavalduse

Elulõpu tahteavaldusega on viimased kolm aastat tegelenud Eesti arstide liidu initsiatiivil kokku kutsutud töögrupp, kuhu kuulub ka diskussiooni eestvedaja, Tartu ülikooli kliinikumi vanemarst dr Katrin Elmet. Tänaseks on tahteavaldusega jõutud niikaugele, et see on jõudnud sotsiaalministeeriumisse juriidiliseks analüüsiks.