Moskva nimetas Houthide ründamist „ebaseadusliku koalitsiooni avantüüriks“ ja mõistis selle otsustavalt hukka

Zahharova tuletas meelde, et Venemaa nõudis ÜRO julgeolekunõukogu kiiret kokkukutsumist, et anda „põhimõtteline hinnang sellele seadusevastasele tegevusele“.

„On kinnitust leidnud meie kartused, et USA positsioon ÜRO julgeolekunõukogus Punase mere asjus on ainult ettekääne olukorra ja pingete edasiseks eskaleerimiseks regioonis. Me mõistame USA ja tema liitlaste selle vastutustundetu tegevuse otsustavalt hukka,“ lausus Zahharova. „Ulatuslik sõjaline eskalatsioon Punase mere piirkonnas võib kriipsu peale tõmmata nendele positiivsetele tendentsidele, mida on täheldatud viimasel ajal Jeemeni reguleerimisprotsessis, ning provotseerida olukorra destabiliseerumise kogu Lähis-Ida regioonis.“