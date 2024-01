FT: Brüssel valmistub järeleandmisteks Orbánile, et vabastada abi Ukrainale

FT teatel on Brüssel teinud tööd Ungari blokaadi murdmiseks alates sellest, kui peaminister Viktor Orbán abipaketile detsembris veto pani. Küsimus on üha pakilisem, võttes arvesse seda, et patiseis USA kongressis tähendab, et Kiievi toetamine sealtpoolt on samuti küsitav ajal, kui Venemaa rünnakud ägenevad.