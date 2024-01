Greete Lehepuu Eesti Ekspressist tõdes, et kogu turvaoperatsioon (iseenesest äärmiselt vajalik) distantseeris ürituse rahvast. „Meil on nii palju ukrainlasi Eestis, et kujutasin ette kogunemisi Vabaduse väljakule või Toompea lähedusse, kuhu aga vähegi saab, lipud lehvivad ja ollakse elevuses,“ sõnas ta ja tõdes, et nii siiski ei läinud.