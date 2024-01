VIDEO ja FOTOD | Raske ahelavarii sulges lõigu Tallinna ringteel, politsei palub piirkonda vältida

Liiklus on alates Luigelt kuni Jürini suletud. Liikluse ümbersuunamise tõttu on piirkonnas liiklusseisakud ka vastassuunas.

Kell 11.15 andis politsei märku, et liiklus on sündmuspaigal endiselt suletud. Enamik õnnetustest on olnud kergemad plekimõlkimised, kuid hetkel teadaolevalt on viis inimest ka õnnetustes viga saanud ning kiirabi toimetab nad haiglasse, lisas politsei.