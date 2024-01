Zelenskõi rääkis taas riskidest, mis kaasnevad vajaliku relvastuse Ukrainale andmisega viivitamisega. Ta ütles, et tuleb mõista, kuidas see abi mõjutab olukorda rindel.

„Partnerid teavad, et mõned relvad, mis nad on meile andnud, mõned, ma ei hakka praegu ütlema, millised, aga partnerid saavad kuulates aru: mõnede kaugmaarelvadega, mis on meile antud, hävitasime me 26 helikopterit ööpäevas, 12 lennukit, mis tõusid õhku ja andsid pärast lööke rakettidega, mille vastu need süsteemid töötasid. Me hävitasime 12 korraga. Lihtsalt oli, millega,“ ütles Zelenskõi, vahendab UNIAN.