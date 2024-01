VIDEO ja FOTOD | Delfi küsimus Ukraina presidendile pani Zelenskõi Trumpi konkurenti DeSantist sarjama

Iowas on suurfavoriit Donald Trump ning DeSantis ja Haley võistlevad teise koha pärast lootuses, et nende kampaania peab vastu vähemalt järgmiste eelvalimisteni New Hampshire’i osariigis. Ainsa naiskandidaadi seis New Hampshire’is on ootamatult hea (29,6%), ta kaotab Trumpile (41,4%) poliitikaväljaande FiveThirtyEight andmetel 11,8%-ga. DeSantis aga otsib uut käiku, sest tema toetus samas osariigis on vaid 6,1%.