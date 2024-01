See tähendab, et 59% 1,7 miljardi dollari väärtuses kaitsevarustusest, mis USA on Ukrainale andnud ning mida tuli kaitsta väärkasutuse ja varguse eest, on jäänud järelevalveta, öeldakse USA kaitseministeeriumi peainspektori büroo raportis, vahendab Associated Press.

Kuigi USA presidendi Joe Bideni administratsiooni ametnikud rõhutasid eile, et ei ole tõendeid, et relvi oleks varastatud, õõnestab see raport administratsiooni kinnitusi, et hoolikas järelevalve hoiab ära USA Ukrainale antava abi väärkasutamise, vaatamata sellele, et Ukrainal on korruptiivse riigi maine.