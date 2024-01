VIDEO | Päev liikluses: Maardus süttis auto plahvatusega põlema

Kell 22:59 sai Häirekeskus teada, Maardu linnas Ringi tänaval põleb leegiga sõiduauto. Sündmuskohale saabunud päästjad avastasid, et põleb sõiduauto kapott, teised kõrval sõiduautod on ohus, inimesi kõrval pole. Päästjad kiiresti likvideerisid ohu, kannatanuid pole. Süttimise põhjus on hetkel teadmata.