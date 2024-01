VIDEO | USA ja Suurbritannia ründasid öösel Jeemenis Houthisid

Kuna Jeemenis viibivad tunnistajad kinnitasid Reutersile plahvatusi kogu riigis, hoiatas USA president Joe Biden neljapäeva hilisõhtul tehtud avalduses, et ta ei kõhkle vajaduse korral edasiste meetmete tarvitusele võtmisel.

„Need sihipärased löögid on selge sõnum, et Ameerika Ühendriigid ja meie partnerid ei salli rünnakuid meie personali vastu ega luba vaenulikel tegijatel ohustada navigatsioonivabadust,“ ütles Biden.

Suurbritannia kaitseministeerium ütles oma avalduses, et esimeste märkide järgi tundub, et Houthide võime kaubalaevandust ohustada on löögi saanud.