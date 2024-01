VIDEO | EKRE saadikut pahandas Zelenskõi visiidi ajakava: miks peab riigikogu selleks eraldi kokku tulema?

„Minul on olemas kiri selle kohta, ma usun, et ka teistel riigikogu liikmetel, et kell 14.00, viis minutit enne kella kahte päeval peame kogunema siia, kuna siia tuleb meile külaline. Ja nüüd ma sooviksin teada seda, et kuna selle nädala päevakord on ammendunud ja päevakorras pole ka seda, kas tegemist on täiendava istungiga või mis teemaga on, ma sooviksin paragrahvi täpsusega, millise normi alusel meil kell 14.00 see asi siin toimub,“ teatas Grünthal.

„Ma ei tea, kes visiiti täpselt organiseerib, kas see on välisministeerium, ilmselt mitu suuremat asutust veel, et kuidagi president, kelle graafik on ju palju paindlikum minu eeldusel kui riigikogul ja kellel ei ole sellist seadusega ettenähtud tööaega nagu meil, et siis on hoopis sedasi korraldatud, et me peame eraldi väljaspool istungi ametlikku aega kokku saama, kuigi oleks väga väärikas Ukraina presidenti istungi ametlikul algusel tervitada. See pani mind üllatama. Tegelikult tahaksin organiseerivalt ametlikult teada saada, miks kuidagi parlament peab selleks eraldi kokku tulema, kui meil oli selleks suurepärane aeg kell 10,“ sõnas Poolamets.