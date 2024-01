Türgi, Rumeenia ja Bulgaaria sõlmisid lepingu miinide tõrjumiseks Mustal merel

Alates Venemaa täiemahulise sisstungi algusest 2022. aastal on meremiinid ohustanud Ukraina eksporditeid ning mitu kaubalaeva on saanud miinidelt löögi.

Türgi kaitseministeeriumi ametnik ütles, et algatusega hakkab tegelema igast riigist kolm miinijahtijat ja üks juhtimislaev.

Kolme riigi mereväe komandörid moodustavad operatsiooni juhtimiseks komitee, ütles Türgi kaitseminister Yaşar Güler. Ta lisas, et pärast Ukraina sõja lõppu võib kokkulepe hõlmata ka teisi Musta mere riike.

Güler ütles, et Türgi peab NATO liitlaste potentsiaalset panust kokkuleppesse „väärtuslikuks“ ka siis, kui nad ei asu Musta mere ääres, kuid algatus on avatud ainult „kolme rannikuäärse liitlasriigi“ laevadele.

NATO pressiesindaja Dylan White tervitas tehingut sotsiaalmeediaplatvormil X. Avaldatud postituses ütles ta, et see on „oluline panus suuremasse navigeerimisvabadusse ja toiduga kindlustatusse piirkonnas ja kaugemalgi“.