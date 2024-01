VIDEO | Hanno Pevkur: alternatiivi ei ole, Ukraina peab selle sõja võitma

Pevkuri sõnul jäid tal täna meelde kaks kõlavat sõnumit. „Esimene on ühtsus, mida president Zelenskõi ka siin riigikogu kõnetoolis mainis ja loomulikult tänu Eesti rahvale, et me oleme üheskoos palju teinud, Ukrainat aidanud, aga me ei saa kahjuks kuidagi puhkama jääda. Me peame jätkama Ukraina toetamist, nad võitlevad praegu ka meie vabaduse eest,“ sõnas Pevkur.