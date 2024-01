USA kutsus Hiinat Taiwani peagi toimuvatesse valimistesse mitte sekkuma

Vaatamata ametlike diplomaatiliste sidemete puudumisele on USA Taiwani kõige olulisem rahvusvaheline toetaja ja relvatarnija.

USA kavatseb pärast valimisi saata Taiwani mitteametliku delegatsiooni. Ametniku sõnul on tõenäoliselt kaasatud ka mõned endised kõrged Ameerika ametnikud.

Plaan sai kinnituse kolmapäeval. Ametniku sõnul on näost näkku kohtumine „kõige tõhusam viis“ Taiwani uue valitsuse kaasamiseks ja USA poliitika edastamiseks piirkonnas. Tema sõnul usub administratsioon, et samm aitab kaasa rahule ja stabiilsusele piirkonnas, vahendab Associated Press.