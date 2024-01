FOTOD | Ukraina president Zelenskõi lahkus Eestist päikeseloojangul

Zelenskõi visiidi ajal lendas Eesti õhuruumis ka USA luurelennuk P-8 Poseidon. USA mereväe poolt kasutatav lennuk, mis on välja töötatud reaktiivlennuki Boeing 737-800 baasil, on mõeldud nii mereseireks kui ka võitluseks peal- ja allveelaevade vastu. Lennuk on varustatud moodsa seiretehnika ning kaasaegse relvastusega.