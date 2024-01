„Venemaa SVR-i direktor Narõškin ütles, et teenistusele saabuva informatsiooni järgi mõeldakse USA võimustruktuurides Venemaa presidendivalimiste lähenedes välja üha peenemaid viise ebaseaduslikuks sekkumiseks demokraatlikesse protseduuridesse. Nii kavatseb Washington aktiviseerida tööd venemaalastega, kes on osalenud Ameerika vahetusprogrammides,“ öeldakse teates RIA Novosti vahendusel.

„Riigidepartemangu arvestuste järgi on Ameerika haridus- ja kultuuriprogrammide nagu Access, Advance, FLEX, Fulbright, Global UGRAD, Summer Work and Travel ja teiste Vene stipendiaatide arv üle 80 000 inimese. Ameeriklased arvavad, et „piisava töötlemisega“ on nad võimelised asendama massiliselt läände põgenenud mittesüsteemset opositsiooni ja saama viienda kolonni tuumikelemendiks,“ öeldakse teates.