Kompromiss paistab? Õpetajad ja ministeerium võivad leida ühise keele, kuid täna kokkulepet ei sündinud

Eesti haridustöötajate liit (EHL) on andnud teada, et 22. jaanuaril algab õpetajate tähtajatu streik ja nende nõudmine on, et alampalka tõstetaks 1950 euroni. Täna said uuesti alguse läbirääkimised EHL-i ja haridusministeeriumi (HTM) vahel.