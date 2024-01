Soome pikendas idapiiri sulgemist nelja nädala võrra

Soome siseminister Mari Rantanen põhjendas otsust sellega, et olukord idapiiril pole muutunud pärast seda, kui Soome detsembris piiri sulges. „Riiklik julgeolek on Soome jaoks kriitiline küsimus,“ ütles Rantanen.

Ta lisas, et ministeerium uurib praegu erinevaid alternatiivseid vahendeid olukorra püsivaks lahendamiseks.

Ministeerium märkis pressiteates, et üle Venemaa piiri on nähtud migrante, kes ilmselt ootavad piiriületuspunkti avamist. „Ametivõimude kogutud teabe põhjal on oht nähtuse taaskäivitamiseks ja laienemiseks varem kogetu kohaselt tõenäoline,“ öeldi siseministeeriumi avalduses.