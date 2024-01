Gaza Hamasi juhitud tervishoiuministeeriumi andmetel on Iisrael pärast 7. oktoobri rünnakuid tapnud üle 23 000 palestiinlase, kellest umbes 70% arvatakse olevat naised ja lapsed. ÜRO palestiinlaste abistamise agentuuri UNRWA hinnangul on 1,9 miljonit inimest ehk 85% elanikkonnast sunnitud kodudest lahkuma ning kümned tuhanded hooned on hävitatud.