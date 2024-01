President Karis andis esimest korda välja Eesti kõrgeima sõjalise teenetemärgi, selle pälvis Ukraina sõdur

„Täna hommikul kirjutasin alla otsusele, millega annan mõõkadega Kotkaristi esimese klassi teenetemärgi Ukraina sõdurile. See on vaba maailma ja oma riigi kaitsmise, ülima vapruse tunnustamiseks igaühele neist, kes võitlevad Ukrainasse tunginud vaenlasega,“ ütles Eesti riigipea Alar Karis Tallinnasse saabunud Ukraina presidendile Volodõmõr Zelenskõile .

Kümme aastat on seisnud ukrainlased imetlusväärsuse vaprusega vastu Venemaa agressioonile. „Ukraina ühiskonna kaitsetahe on endiselt tugev, Ukraina sõduri võitlustahe on endiselt raudne, hoolimata läbielatud koledustest, kaotatud lähedastest, laastatud linnadest, põletatud kodudest ja lõputuna paistvatest lahingutest,“ rääkis Eesti riigipea.

„Selles brutaalses sõjas, mille Venemaa alustas, oleme suurel lahinguväljal kõik üksteisele liitlased, kes võitlevad vabaduse eest. Sest: rünnates Ukrainat ründab Venemaa kõiki demokraatlikke riike. See on rünnak meie kõigi vastu,“ ütles president Karis. „See sõda ei ole midagi, millega saab harjuda ning see ei lahene iseenesest. Lahendus, milleks on agressori taganemine, eeldab kõigi demokraatlike riikide ühist pingutust. Ukrainale tuleb anda, mida Ukraina sõdur oma riigi kaitsmiseks vajab.“