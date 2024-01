Bloomberg: USA nõuab Zelenskõilt selgemat sõjaplaani

Allikate sõnul ollakse Washingtonis mures, et erimeelsused Zelenskõi ja Ukraina relvajõudude ülemjuhataja Valeri Zalužnõi vahel takistavad uue strateegia kristalliseerimist.

Zelenskõi hoiatas eile Vilniuses, et liitlaste kõhklused ainult suurendavad Venemaa enesekindlust ja tugevust. Ta hoiatas ka, et õhutõrjest jääb vajaka.

Liitlaste ametnikud on endiselt lootusrikkad, et abi Ukrainale saab valla päästa järgmiseks kuuks, teatasid allikad, kuigi Washingtonis ei ole veel mingit märki kokkuleppest.

Ukraina sõjavägi teeb praegu plaane 2024. aastaks ja kaalumisel on terve rida võimalusi, ütles üks allikas. USA tahab kindlaks teha, kuidas saab kõige paremini oma abi suunata, et aidata Ukrainal end sel aastal kaitsta, lisas allikas.

Et otsustav läbimurre on lähikuudel ebatõenäoline, on Kiievi liitlaste sõnul otsustava tähtsusega selge sõjalise strateegia väljatöötamine praeguste positsioonide kaitseks ja seejärel Vene liinidest läbimurdmiseks.