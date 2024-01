Ukraina endine suursaadik USA-s: Putin kavatseb tõenäoliselt NATO testimiseks rünnata just Eestit

„See ei ole minu informatsioon, see on NATO informatsioon ja ma ei hakka rääkima kõigist allikatest, aga ma tean kindlalt, kus see luureinformatsioon oli ja kus seda minuga jagati. Sest need samad plaanid lekkisid enne täiemahulist sissetungi ja nüüd võime me teha järelduse, et üks stsenaarium Venemaal sõjalises plaanis oli. Praegu on olukord mõnevõrra muutunud Venemaa kavatsuse osas NATO-t rünnata, võimalik, et konkreetselt selle riigi kaudu. Ma ei saa teile öelda, see on minu arvamus, et Putin tahab väga seda teha, et näidata NATO võimetust kiireks reageerimiseks,“ ütles Tšalõi.