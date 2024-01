OTSEBLOGI ja VIDEO | Vene raketid tabasid Harkivis hotelli, 13 inimest sai vigastada

„Kaks raketti hotelli pihta Harkivi kesklinnas. Ühtki sõjaväelast seal ei olnud. See-eest oli 30 tsiviilisikut, kellest 11 said Vene rakettide tõttu vigastada. Kannatanute hulgas on ka Türgi ajakirjanikud. Kõik 11 on nüüd haiglates, üks väga raskes seisundis. Lisaks hotellile said kahjustada elumajad – üks kommunaal- ja üks eramaja, autosalong ja tootmisettevõte. Inimesed, kes seda vajasid, majutati teistesse kohtadesse,“ teatas Terehhov.