EL-i ametnik: Trump ütles, et USA ei aitaks rünnaku korral Euroopat kunagi

Bretoni sõnul ütles Trump seda Maailma Majandusfoorumil Davosis 2020. aasta jaanuaris, vahendab Reuters.

Breton meenutas kohtumist, millel ta ka ise osales, teisipäeval Brüsselis toimunud paneeldiskussioonil.

„Te peate aru saama, et kui Euroopa on rünnaku all, ei tule me kunagi teile appi ega toeta teid,“ tsiteeris Breton Trumpi sõnu.

„Muide, NATO on surnud ja me lahkume, me lahkume NATO-st,“ ütles Trump Bretoni sõnul veel.

„Ja muide, te võlgnete mulle 400 miljonit dollarit, sest te ei maksnud, teie, sakslased, mida te pidite kaitse eest maksma,“ jätkas Breton Trumpi tsiteerimist.

Küsimusele, kas von der Leyeni mälestused Trumpi sõnadest langevad Bretoni omadega kokku, vastas Euroopa Komisjoni pressiesindaja, et ei kommenteeri.

„President ei avalda põhimõtteliselt KUNAGI, mida tema vestluskaaslased on talle kinniste uste taga kohtumistel öelnud. Seega ei kavatse me kuidagi kommenteerida,“ kirjutas pressiesindaja oma e-kirjas.

Trump on tänavustel USA presidendivalimistel vabariiklaste tõenäoline kandidaat ja arvamusküsitluste järgi on novembrikuistel valimistel oodata tasavägist võitlust praeguse presidendi Joe Bideniga.

„Mõte, et me hülgame oma liitlased, kui ta ei saa oma tahtmist, rõhutab seda, mida me Trumpi kohta juba teame: ainus isik, kellest ta hoolib, on ta ise,“ teatas Bideni kampaaniameeskonna esindaja.

Trump ei ole oma praeguse kampaania käigus erilisi vihjeid välispoliitika kohta andnud peale suureliste väidete stiilis, et ta lõpetaks sõja Ukrainas 24 tunniga.

Praeguste ja endiste abide sõnul paneks Trump teisel ametiajal võtmepositsioonidele omale lojaalsed isikud, et ajada vabamalt isolatsionistlikku poliitikat.