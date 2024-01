Simson tegi siis sotsiaalmeedias kriitilise avalduse. „Keskerakond on kaotanud sellise juhtimise all (Mihhail Kõlvart ja tema lähiring – toim) üle-eestiliselt tõsiseltvõetavuse. Ma olen korduvalt hoiatanud, et pealinnakeskne juhtimine tähendab marginaliseerumist. Nii on ka kahjuks minemas. Ning loomulikult panevad viimased arengud tõsiselt mõtlema ka enda tulevikule Keskerakonnas,“ märkis Simson.