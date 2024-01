ERISAADE | Miks Ukraina president Eestisse tuleb

Riigikogu väliskomisjoni liikme, endise välisministri Urmas Reinsalu sõnul on tegemist eelkõige tänuvisiidiga nii Eestisse kui teistesse Balti riikidesse. Praegu on Zelenskõi Vilniuses ning lisaks Tallinnale külastab ta ka Riiat. Parim, mida meie saame omaltpoolt talle vastu anda, on Reinsalu sõnul kinnitus, et Lääne ühiskond mõistab Ukraina toetamise vajadust ning muutub selles osas aktiivsemaks.

Kriitikud on juba ammu küsinud, et miks pole Ukraina liider varem Eestis käinud, kuigi Eesti on kogu sõja vältel olnud üks aktiivsemaid Ukraina toetajaid. Julgeolekuekspert Rainer Saksa sõnul ei oma see tegelikkuses siiski mingit tähendust, sest on loomulik, et sõjas olev riik keskendub esmalt suurtele riikidele ja toetajatele.