Soome meedia teatel jääb piir Venemaaga kauemaks suletuks

Soome piir Venemaaga on olnud suletud pea terve detsembri jooksul. 14. detsembril avati Niirala ja Vaalimaa piiripunktid, kuid need suleti uuesti järgmisel õhtul. Varjupaigataotlejate voog jätkus, just nagu Soome võimud kahtlustasid.