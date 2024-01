„Lugupeetud president, kallis sõber, kõik, kes siin on, lugupeetud ajakirjanikud, kallis Leedu rahvas, täna toimub minu esimene välisvisiit sel aastal ja see toimub just Leetu, meie Balti sõprade juurde. See ei ole ainult tänuvisiit, see on meie vastastikuse usalduse visiit rahvaste vahel, kes elavad Venemaa naabruses,“ ütles Zelenskõi.