Paides väikese lapse elu nõudnud avarii uurimine lõpetati. Pereisa kohtukulli ette minema ei pea

PPA Kesk-Eesti välijuht Margus Peet rääkis toona, et traagiline õnnetus leidis aset mänguväljaku läheduses. Juht hakkas sõidukiga kohapealt liikuma, kuid ei märganud last. „Õnnetusse sattunud lapse vigastused olid paraku sedavõrd rasked, et ta suri sündmuskohal,“ selgitas välijuht.