4. jaanuaril võrdles peaminister Kaja Kallas Delfile antud intervjuus Ansipit limonaadiautomaadiga. „Üldiselt te ajakirjanikud teate, et Andrus Ansip on nagu limonaadiautomaat. Kui paned raha sisse, saad kindlasti limonaadi. Kui paned Ansipile mikrofoni ette, siis kindlasti midagi mürgist Kaja Kallase suunal tuleb. Selles suhtes võib tema peale kindel olla,“ võttis Kallas kokku Ansipi kriitikaavaldused.

Andrus Ansip rääkis Delfile, et temale Kallase limonaadiautomaadi metafoor tegelikult meeldis, kuid ühe vastuolu ta selle juures siiski leidis. Nimelt tõi Ansip välja, et limonaadiautomaat ei väljasta kunagi midagi mürgist, nagu väidab Kaja Kallas. „Limonaad on teadagi magus,“ märkis ta.