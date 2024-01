Zelenskõi visiidi ajal on Tallinna kesklinnas osa tänavaid suletud

Politsei- ja piirivalveameti (PPA) Põhja prefektuuri operatiivbüroo juhi Vaiko Vaheri sõnul on seoses Ukraina presidendi visiidiga PPA lähipäevil Tallinna linna teedel ja tänavatel väljas tavapärasest suurema ressursiga, et tagada visiidi turvalisus. Lisaks tugevdab PPA kontrolli ka Tallinna lennujaamas ja sadamas.

Visiidi toimumise päeval on Vaheri sõnul Tallinna kesklinnas ja vanalinnas mitmed tänavad liiklemiseks ja parkimiseks suletud. Seetõttu soovitab politsei Zelenskõi visiidi ajal autoga Tallinna kesklinnas liiklemist vältida. „Juhul kui kesklinnas liikumine on vältimatu, palume liiklejatel varuda kannatust ning jälgida politseinike suuniseid,“ lisas Vaher.

Lisaks kehtib Vaheri sõnul lähipäevil Tallinnas lennukeelu ala, mis tähendab, et droonide lennutamine on keelatud. Ta rõhutas, et juhul, kui PPA tuvastab drooni, tuuakse see alla.

„Teeme üheskoos nii, et visiit mööduks võimalikult sujuvalt ja turvaliselt. Selleks palume Eesti inimestel teha politseinikega koostööd,“ rääkis Vaher ja tõi näiteks, et politseinikud võivad inimestelt paluda isiku tuvastamiseks dokumenti ning samuti kontrollitakse vajadusel inimeste isiklikke esemeid.

Baltikumi visiit

„Demokraatlikud riigid on teinud palju, et Ukrainat aidata, kuid meil tuleb teha ühiselt rohkem, et Ukraina võidaks ja agressor kaotaks. Siis on lootus, et see jääb Euroopas viimaseks sõjaliseks agressiooniks, kus keegi tahab oma naabrile rakettide, droonide ja kahuritega dikteerida, milliseid poliitilisi valikuid tohib teha,“ ütles Eesti riigipea Alar Karis.