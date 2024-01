USA ja Suurbritannia tulistasid Punasel merel alla hulga Houthide droone ja rakette

Associated Press teatas, et Iraani toetatud Houthide rünnak toimus vaatamata täna plaanis olevale ÜRO julgeolekunõukogu hääletusele, millega tahetakse rünnakud hukka mõista ja nõuda nende viivitamatut lõpetamist.

Houthide väitel on rünnakud mõeldud Iisraeli Hamasi-vastase sõja lõpetamiseks Gaza sektoris. Sihtmärgid on aga olnud üha vähem seotud Iisraeliga ning Houthide tegevus seab ohtu maailma ühe olulisema kaubatee Aasiast Lähis-Itta ja Euroopasse. See suurendab USA vasturünnaku ohtu Jeemenis.