ASUS nihutab uute toodetega taas jõudluse piire

Mängurite jaoks on loodud uued TUF Gaming A16 ja F16 sülearvutid, samuti 2023. aasta TUF Gaming A15 sülearvuti oluline värskendus. Need kõik on varustatud Intel Core HX-i või AMD 8000 seeria protsessoritega ja GeForce RTX ™ 40 seeria sülearvuti graafikaprotsessoritega. TUF Gamingu jaoks on uued ka Z790-BTF WiFi ja GeForce RTX 40 Series BTF White’i graafikakaart ning BTF White OC Editioni emaplaadid.

Ühtlasi tutvustas ASUS messil laia valikut tehisintellektivalmidusega kommertstooteid, sealhulgas varem mainitud ASUS NUC 14 Pro, mis loodud enneolematuks jõudluseks kompaktses kestas. Intel Core Ultra protsessorid, ulatuslik ühenduvus ja mitmekülgsed kuvavalikud tagavad NUC 14 Pro seeria sujuva arvutuskogemuse erinevates töökeskkondades. Muud ärilahendused, mis on välja töötatud kliendi valupunktide lahendamiseks, olid ülimalt vaikne ASUS Fanless Chromebox CF40 ja ümber kujundatud ASUS ExpertBook B5 ning ASUS ExpertCenter D5, D7 ja D9. Uus ASUS EXPERTBOOK CX54 Chromebook Plus on ettevõtte esimene ExpertBooki seeria Chromebook ja ka maailma esimene Intel Core Ultra protsessoriga Chromebook Plus.

Lansseerimisüritus mitte ainult ei näidanud ettevõtte tehnoloogilisi uuendusi, vaid toonitas ka fookust jätkusuutlikele tavadele. Esitluse pealkirjaga „In Search of Incredible: Transcendence“ rõhutas ASUS oma tugevaid ESG algatusi, jätkusuutlikkuse integreerimist kõikidesse toodetesse, toimingutesse ja süsinikdioksiidi kompenseerimise teenuseid. ASUS-e eesmärk on olla netonullheitmega ettevõte ja hiljutine EPEAT Climate+ Championi tiitel on tunnustus paljudele algatustele ning rõhutab keskkonda säästvat hoiakut. Seades ambitsioonikaid ja teaduspõhiseid heitkoguste vähendamise eesmärke, mille on kinnitanud hinnatud SBTi, näitab ASUS otsustavust leevendada kliimamõju. ASUS Carbon Partneri teenused, mida tutvustati hiljuti Taiwanis koos ExpertBook B9403 ja ExpertCenter D9-ga, määratlevad uuesti ettevõtte panuse süsinikuneutraalsusesse, pakkudes mõjusaid lahendusi kontrollitud ja kvaliteetsete süsinikukrediitide kaudu ning andes klientidele võimaluse aktiivselt süsinikuneutraalsusele kaasa aidata.

ASUS-e fookus on jätkuvalt kvaliteedil. 2024. aasta jae- ja ärikliendile suunatud sülearvutid on läbinud karmid MIL-STD 810H ehk Ameerika Ühendriikide sõjalise taseme vastupidavuse testid. Ulatuslik testimine peegeldab ettevõtte pühendumust eesmärgile pakkuda pikaajalist väärtust ja erakordseid kasutajakogemusi.

Las Vegases üle kantud virtuaalse lansseerimisürituse tooted olid ka kohapeal tutvumiseks välja pandud, muu hulgas eraldi Republic of Gamers (ROG) CES-i virtuaalsel lansseerimisüritusel tutvustatud tooted, mida saab 11. jaanuarini eksklusiivselt proovida The Venetian Expo ruumis #3102.

Üritusel kõneles ASUS-e kaas-tegevjuht (Co-CEO) S.Y. Hsu, kes rõhutas ettevõtte juhtivat rolli uuenduste eestvedamisel. „Sel aastal pole me mitte ainult jätkanud oma tähelepanuväärset teekonda jätkusuutlikkuse suunas, vaid oleme ka võimendanud oma tehnoloogilist asjatundlikkust tehisintellekti ning strateegiliste liitude ja partnerluste valdkonnas, et luua uuenduslikke lahendusi tarbetoodete, äritoodete ning mängude valdkonnas. Tehisintellektil põhinevate tehnoloogiate uue ajastu koidikuga püüab ASUS pidevalt seda asjatundlikkust kasutada ja täiustada kasutajakogemust.“

ASUS tutvustas muljetavaldavat uuenduslike toodete valikut, näidates ettevõtte vankumatut pühendumust tavapäraste piiride nihutamisele ja innovaatiliste tehnoloogiliste lahenduste pakkumisele. AI-toega sülearvutitel on uuenduslikud Intel Core Ultra protsessorid, mis võimaldavad kasutajatel sujuvalt hallata andmemahukaid töid, suurendada tootlikkust ja kasutada täiustatud turvameetmeid. Seadmed esindavad enamat kui lihtsalt sülearvuteid. Need tähistavad intuitiivse ja tõhusa andmetöötluse uut ajastut, seadmeid, mis on loodud tänapäeva tarbijate ja professionaalide mitmekesiste vajaduste rahuldamiseks.

ASUS-e hiljutine strateegiline samm tootesarja Intel’s Next Unit of Computing (NUC) omandamiseks tähistab pöördelist hetke ettevõtte tehisintellekti ja asjade interneti teadus- ning arendustegevuse võimekuse jätkuval laiendamisel. See omandamine toetab ASUS-e sisenemist võtmetähtsusega turgudele, muu hulgas tööstus-, kaubandus- ja tootvate tarbijate segmentidesse, tugevdades tema rolli juhtiva tehnoloogialahenduste pakkujana.

Ettevõte on kaasanud ringlusse võetud materjale aktiivselt tootmisse ja pakendamisse, kasutades 2017. aastast üle 1600 tonni PCR-plasti ning 2022. aastal üle 20 000 tonni ringlusse võetud paberit. ASUS-e pühendumust keskkonnamõju vähendamisele näitab üle 40 000 tonni e-jäätmete ringlussevõtt alates 2019. aastast. Tulemuseks on see, et 2022. aastal ületas keskkonnasäästlike toodete käive 87,2% kvalifitseeritud käibest, mis näitab jätkuvaid edusamme ringmajanduse suunas, et minimeerida keskkonnamõju.

ASUS-e pühendumust jätkusuutlikkusele on märgatud ka ülemaailmselt, muu hulgas on ettevõte saanud Financial Timesi tunnustuse kui kliimaliider Aasia ja Vaikse ookeani piirkonnas ning firma on kaasatud Corporate Knights Clean 200 indeksisse. Jätkusuutliku tehnoloogia teerajajana on ASUS teinud murrangulisi algatusi, nagu maailma esimene süsinikuneutraalne sülearvuti, Bamboo seeria sülearvuti ja hiljutine esimese süsinikuneutraalse verifitseeritud äriklassi sülearvuti turule toomine 2022. aastal.

Kaks täissuuruses 3K 120 Hz ASUS Lumina OLED 16:10 ekraani on ühendatud tasapinnalise 180-kraadise hingega, et laiendada visuaalset tööruumi kiirelt kuni 19,8 tollini. Tänu integreeritud tugijalale ja eemaldatavale klaviatuurile saab ekraani kasutada vertikaalses või horisontaalses asendis ja mitmes režiimis – sülearvuti, kahe ekraaniga, lauaarvuti või jagamisrežiim –, mida juhib intuitiivne ASUS ScreenXperti tarkvara.

Revolutsiooniline Zenbook Duo (2024) on maailma esimene tehisintellektil töötav 14-tolline kahe ekraaniga sülearvuti, kahe identse OLED-puuteekraaniga. Oma eemaldatava täissuuruses Bluetooth ® ASUS ErgoSense’i klaviatuuri ja puuteplaadiga on sellel uskumatul seadmel kasutajakeskne disain, mis kirjutab ümber mobiilse liikuvuse reeglistiku. See Intel EVO ™ Editioni sülearvuti ühendab mitmekülgsuse ja suurepärase mobiilsuse 1,35 kg kaaluvas pakendis.

Intel Core Ultra protsessor, mis on varustatud tehisintellektile keskendunud neuraalprotsessoriga (NPU), on võimas jõud tehisintellekti töökoormuste kiirendamiseks ja pilvepõhiste tehisintellektiprogrammide käivitamiseks, mille tulemuseks on erakordne jõudlus, seades esikohale energiatõhususe. See täiendus aitab pikendada aku tööiga, ühtlustades seda keskkonnasäästlikuma lähenemisviisiga.

ASUS Vivobook Pro 15 OLED pakub sujuvat loovust ja mängimist tipptasemel komponentidega: kuni Intel Core 9 Ultra protsessor integreeritud NPU AI mootoriga, NVIDIA GeForce RTX 4060 graafikaprotsessor madala latentsusega MUX-lülitiga, 24 GB DDR5 RAM ja 2 TB NVMe ® SSD. See pakub täiustatud ASUS IceCool Pro jahutustehnoloogiat, mis võimaldab kuni 125 W kombineeritud soojusvõimsust (TDP). Erakordne 16:9 ekraan on 3K 120 Hz ASUS Lumina OLED, millel on erksad värvid ja kiire, 0,2 ms reaktsiooniaeg. ASUS Vivobook Pro 15 OLED sisaldab palju kasutajasõbralikke funktsioone, nagu asus DialPadi virtuaalne pöördjuhik, ASUS AiSense’i kaamera turvaelemendid ja tehisintellektiga müravähendustehnoloogia, mis tagab selgemad konverentskõned. See pakub ka mitmekülgset ühenduvust ja I/O-d WiFi 6E, Thunderbolt ™ 4, USB-C ® ja A-tüüpi portide ning HDMI ® 2.1 kaudu. Stiilse ja võimsa ASUS Vivobook Pro 15 OLED-i abil saavad kasutajad lõpuks oma sisemise profi vabaks lasta!

Zenbook Duo (2024) maksimeerib tootlikkust ja mänguaega kuni kogu päevaks Intel Core Ultra 9 protsessoriga, millel on integreeritud NPU tehisintellektiga kiirendamiseks, 32 GB LPDDR5x mälu, kuni 2 TB PCIe ® 4.0 SSD, kiire laadimise ja pika tööeaga 75 Wh aku ning Harman Kardoni sertifitseeritud Dolby Atmose helisüsteem. NPU pakub madala latentsusega tehisintellekti, kiirendades multitegumtöötlust, et muuta Zenbook Duo (2024) töö, loovuse või meelelahutuse jaoks väga tõhusaks. Tohutu ekraaniruumiga saavad kasutajad vaevata käivitada kõik oma lemmikrakendused – ja hoida neil silma peal – samal ajal. Zenbook Duo (2024) on loodud jätkusuutlikkust ja vastupidavust silmas pidades. See sisaldab erinevaid ringlusse võetud materjale ja on seadme eluea maksimeerimiseks testitud USA MIL-STD-810H standardite kohaselt.

ASUS Vivobook S seerias on õhukese disainiga võimsad ning kerged 14-, 15- ja 16-tollised Intel Evo Editioni sülearvutid, mis pakuvad ülimat kogemust neile, kes otsivad liikvel olles tootlikkust ja kiiret meelelahutust, kaasaegsete värvivalikute ning minimalistliku, tipptasemel esteetikaga, muutes need ideaalseks valikuks tasakaalustatud liikuvuse ja jõudluse jaoks.

Intel EVO Edition ASUS Vivobook S 14/15/16 (S5406/S5506/S5606) on varustatud Intel Core Ultra protsessoritega, millel on kuni 45-vatine TDP ja sisseehitatud neuraalprotsessor (NPU), mis pakub kaasaegsetele tehisintellekti rakendustele energiatõhusat kiirendust. AMD versioonid, ASUS Vivobook S 14/15/16 OLED (M5406/M5506/M5606), on varustatud AMD Ryzen 8040 seeria protsessoritega, millel on AMD RDNA™ 3 graafika, mille TDP on kuni 45 vatti, ja sisseehitatud Ryzeni tehisintellekti kiirendus, et tagada tõhus jõudlus kaasaegsetes tehisintellekti rakendustes. Kõigil ASUS Vivobook S seeria sülearvutitel on spetsiaalne Copiloti klahv, mis võimaldab kasutajatel vaevata sukelduda Windows 11 tehisintellektil põhinevatesse tööriistadesse vaid ühe vajutusega.

Elulähedasi elamusi pakuvad maailma juhtivad ASUS Lumina OLED-ekraanid, mille eraldusvõime on kuni 3,2 K (S5606/M5606), 120 Hz värskendussagedus, 100% DCI-P3 skaala ja DisplayHDR™ True Black 600 sertifikaat. Stiilsel ja mugaval ASUS ErgoSense’i klaviatuuril on nüüd kohandatav RGB taustvalgustus ja eriti suur ErgoSense’i puuteplaat. Nagu kõigi ASUS Vivobooki mudelite puhul, on kasutajakogemus esmatähtis: on olemas tasapinnaline 180-kraadine hing, füüsilise katikuga infrapunakaamera, täielik I/O-portide komplekt ja ümbritsev Dolby Atmose heli võimsatest Harman Kardoni sertifitseeritud stereokõlaritest. Need Vivobooki mudelid on valmistatud pikemateks laadimisvabadeks päevadeks oma erakordselt kauakestvate ja kiirelt laetavate akudega.