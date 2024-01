Norra parlament kiitis heaks maavarade kaevandamise süvameres

Seadus hõlmab 280 000 ruutkilomeetrit riigi vetest, kus ettevõtted saavad hakata kaevandamisluba taotlema. Norra valitsus teatas, et on ettevaatlik ja hakkab litsentse väljastama alles pärast täiendavate keskkonnauuringute läbiviimist.

Keskkonnateadlased on hoiatanud, et samm võib olla mereelustikule laastav. Environmental Justice Foundationi teadlane Martin Webeler ütles, et see on ookeanide elupaiga jaoks „katastroofiline“.