OSCE kritiseeris Valgevene keeldumist lubada vaatlejatel parlamendihääletust jälgida

Valgevene võimud teatasid esmaspäeval, et nad ei kutsu OSCE vaatlejaid jälgima veebruaris toimuvaid parlamendi- ja kohalikke valimisi.

Valgevene on OSCE liige ja organisatsiooni vaatlejad on aastakümneid olnud ainsad rahvusvahelised Valgevene valimiste jälgijad. OSCE sõnul rikub see samm Valgevene kui liikme kohustusi.