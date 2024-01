Leedu politsei ja vabatahtlikud otsivad kadunud 9-aastast Agotat

Tüdruk lahkus kodust kella 16:30 paiku, et minna poodi patareisid ostma. Poodi minemiseks pidi ta sõitma bussiga. Viimane koht, kus tüdruk teadaolevalt viibis oli Chemijos tänava bussipeatus. Arvatakse, et Agota võidi sealt röövida.

„Praegu on käimas kadunud inimese otsing. Meil puudub teave võimaliku röövimise kohta. Kontrollimisel on erinevad versioonid,“ ütles Kaunase maakonna politsei valvetöötaja.

Sotsiaalvõrgustikes levis uudis, et üks naine nägi sarnast tüdrukut bussipeatuses kella 17 paiku. Väidetavalt oli tundmatu mees tirinud teda auto poole, mille peale hakkas tüdruk karjuma. Politsei pole teavet kinnitanud ega ümber lükanud.

Politsei sõnul peaksid valvsad olema kõikide linnade ja rajoonide inimesed, sest arvatakse, et tüdruk ei pruugi enam Kaunases viibida. Politsei teatas esmaspäeval, et on algatanud ka tüdruku rahvusvahelise otsingu.