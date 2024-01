Lõuna-Korea uus seaduseelnõu keelustab koeraliha tarbimise

Kunagi peeti koeraliha söömist vahendiks vastupidavuse parandamiseks niiskel Korea suvel. Tänapäeval on tava muutunud üha haruldasemaks, koeraliha sõid ainult vanema põlvkonna inimesed ja seda pakuti vaid kindlates restoranides. Paljud korealased peavad koeri pere lemmikloomadeks, mis on suurendanud kriitikat tava vastu.

Keelu toetamine on kasvanud ka president Yoon Suk-yeoli võimu ajal, sest ta on tuntud suure loomasõbrana, kellel on kuus koera ja kaheksa kassi. Samuti on presidendiproua Kim Keon-hee häälekas koeraliha tarbimise kriitik.