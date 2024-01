Politico: Ungari pakkus tingimused EL-i abi vabastamiseks Ukrainale

Budapest on Politico teatel märku andnud, et võib oma vetost loobuda, kui Euroopa Ülemkogu rahastuse igal aastal ühehäälselt heaks kiidab, teatas kolm Euroopa Liidu diplomaati. Praktikas annaks see Orbánile võimaluse blokeerida Euroopa Liidu abi Ukrainale igal aastal ehk saada Brüsselilt järeleandmisi vetost loobumise vastu.

Kuigi see ei ole esimene kord, kui Ungari seda ideed pakub, on see siiski märkimisväärne edasiminek võrreldes varasema ajaga, kui Orbán oli vastu igasugustele toetustele Ukrainale Euroopa Liidu eelarvest. Mitmed Euroopa Liidu diplomaadid jäävad aga skeptiliseks, tuues esile, et igal aastal otsustamine ei paku Ukrainale kindlust tuleviku suhtes.