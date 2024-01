Kristina Kallas õpetajate palganõudest: alustame taas nullist. Mul pole võimalik minna valitsusse kümmet miljonit eurot küsima

Kell tiksub ja õpetajate üleriigilise streigini on aega vähem kui kaks nädalat. Haridus- ja teadusminister Kristina Kallas sõnas, et ta oleks valmis minema valitsusse rääkima sellest, et õpetajate töötasu alammäära kergitamiseks leitaks riigi rahakotist kümme miljonit eurot, aga see pole võimalik. Streiginõude hind on praegu palju kõrgem.