Poola kohus teatas, et eelmise valitsuse kaks liiget peavad vangi minema

President Andrzej Duda andis 2015. aastal pärast Õiguse ja Õigluse partei (PiS) võimule tulekut armu endisele siseministrile Mariusz Kamińskile, kes oli mõistetud süüdi võimu kuritarvitamises ajal, kui ta oli korruptsioonivastase ametkonna juht, vahendab Reuters.

Juristid seadsid kahtluse alla, kas Dudal olid volitused Kamińskile armuandmiseks enne, kui apellatsioonikohus lõpliku otsuse tegi. Ülemkohus otsustas mullu, et kohtuasi tuleb uuesti avada.

Kamiński ja tema asetäitja Maciej Wąsik mõisteti detsembris kaheks aastaks vangi. Mõlemad eitavad süüd.

Duda kordas eile, et tema arvates peaks armuandmine kehtima, aga pärast seda teatas Varssavi kohus, et on valmis dokumetatsioon Kamiński ja Wąsiki vanglasse saatmiseks.

„Täidesaatev dokumentatsioon on ettevalmistatud, sealhulgas orderid süüdimõistetute M. K. ja M. W. viimiseks karistusüksustesse,“ tsiteeris kohalik meedia kohut.

PiS-i parlamendiliige Rafał Bochenek ütles eile, et kohtu otsus on skandaalne ja pöörane, ning lisas, et see on tõestus austuse puudumise kohta seaduse ja põhiseaduslike põhimõtete, sealhulgas presidendi armuandmisõiguse vastu uue valitsuse poolt.

Duda kantseleiülem teatas, et kutsus Kamiński ja Wąsiki tänaseks presidendipaleesse, et teha teatavaks uute nõunike ametisse nimetamine.

Mõnede juristide sõnul on see vaidlus illustratsioon õigusliku segaduse kohta pärast eelmise natsionalistliku valitsuse reforme.

Paljude juristide ja seimi spiikri Szymon Hołownia sõnul tähendas detsembrikuine kohtuotsus, et Kamiński ja Wąsik kaotasid parlamendimandaadid, aga mõlemad eitavad seda ja on öelnud, et kavatsevad järgmisele istungile ilmuda.

Konflikt on ka ülemkohtu sees selle üle, millisel kolleegiumil peaks selles küsimuses viimane sõna olema.

Hołownia nimetas kõike seda protseduuriliseks kaoseks kohtusüsteemis.