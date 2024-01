USA saatis separatistlike serblaste heidutamiseks Bosnia kohale kaks hävituslennukit

USA saatkond Sarajevos teatas, et hävituslennukite F-16 lend oli ühine õppus Bosnia vägedega ning USA pühendumuse demonstratsioon Bosnia territooriaalsele terviklikkusele „eraldumistegevuse“ taustal, vahendab Guardian.

Üritused, sealhulgas paramilitaarsete jõudude paraad, on Bosnia riikluse vastane žest. Need on riigi konstitutsioonikohtu poolt keelatud kui mitteserblaste suhtes diskrimineerivad. Serblaste vabariigi väljakuulutamine 1992. aastal päästis valla kodusõja ja etnilise puhastuse, mille käigus hukkus 100 000 inimest.