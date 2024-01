Kristina Kallas oli haridustöötajate palganõudest hämmingus. Reemo Voltri kinnitas, et liit on nõus ka sammu tagasi astuma

Haridus- ja teadusminister Kristina Kallas (Eesti 200) ütles Postimehele , et on hämmingus haridustöötajate nõudest määrata üldhariduskoolide õpetajate töötasu alammääraks 1950 eurot kuus.

Voltri kinnitas Delfile, et tõepoolest oli viimastel palgakõnelustel juttu hoopis 1835 eurost ehk märgatavalt väiksemast summast. „Lõpuks tegime viimase pakkumise, et streik ära hoida. Oli jutuks, et alammäär tõuseks viis protsenti,“ meenutas ta.