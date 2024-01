„Seoses looga on paar inimest tema (Madonna -toim) vastu huvi tundnud, kuid hetkel ei ole keegi temaga veel varjupaigas tutvumas käinud. Kindlasti suhtleme veel huvilistega ja kui huvi on tõsine, siis kutsume ka Madonnaga tutvust tegema,“ selgitas Varjupaikade MTÜ kommunikatsiooni- ja annetuste kogumise juht Mõisamaa täna õhtul Delfile. „Kuna ta on oma üsna lühikese elu jooksul juba kaks hülgamist pidanud läbi elama, siis valime talle uut kodu hoolikalt, et kolmas kodu jääks ka lõplikuks.“