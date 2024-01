FOTOD | Tartus sai kiriku kogudusemaja põleng alguse juhtmerikkest. Eaka kirikuvanema seisund on raske

„Loodame, et Jumal annab talle ikkagi palju aastaid. Ja ta saab need rahulikult veeta. Üritame kodu korda teha,“ ütles Tartu Jumalaema Uinumise koguduse preester Svjatoslav Gorobtšuk täna õhtul Delfile. Liidia (õigeusukiriku kogudus kutsub teda vene kirjapildile omaselt Lidiaks -toim) töötas kiriku juures aastakümneid. Gorobtšuk märkis, et lähedasi pereliikmeid tal pole. „Kogudus ongi tema pere!“