Transpordiamet: libedustõrjevahendid ei toimi liiga madalatel temperatuuridel

Keskkonnaagentuur hoiatas, et 9. jaanuari hommikul tõuseb õhutemperatuur mitmel pool Lääne-Eestis, päeval üleeestiliselt 0°C ümbrusse, mis tähendab, et tuleb sula ja teed püsivad libedad. „Möödunud nädalavahetusel on Tallinna keskkonna- ja kommunaalameti lepingupartnerid teinud ettevalmistusi sulailmade saabumiseks, teostanud libedusetõrjet graniitkillustikuga, lükanud lumevaaludesse vee äravoolukohti ning vabastanud lumehunnikutest restkaevusid,“ ütles Tallinna keskkonna- ja kommunaalameti juhataja asetäitja Tarmo Sulg.

Transpordiamet hoiatab seega, et olukord teedel on endiselt keeruline ja soovitatakse vältida liiklemist, kui see pole hädavajalik. Amet lisab, et ohutuma liiklemise tagab sõidukiiruse vähendamine, ettevaatlikke manöövrite tegemine ning pikivahe hoidmine. Samuti soovitatakse võimalusel oma sõite planeerida hilisemaks.